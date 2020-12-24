Цены на газ в январе: у кого дешевле (инфографика)

По состоянию на утро 28 декабря свои предложения на январь 2021 года обнародовали 55 газоснабжающих компаний.

Еще около 10 поставщиков до сих пор этого не сделали. Хотя газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость топлива за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Поставщики с самыми низкими ценами:

самую низкую цену на январь заявила компания «Газ АП»: 6,99 грн за кубометр. Это на 66 коп. больше декабрьского показателя.

всего на 6 коп. выше предложение компании «Megawatt». За кубометр топлива в январе поставщик просит 7,05 грн. Это на 1,1 грн больше по сравнению с декабрем.

далее – «Агросинтез Трейдинг», который выставил цену в 7,08 грн за кубометр (в декабре цена была 5,95 грн).

«Энергетические ресурсы Украины» предлагают газ по 7,11 грн за кубометр.

цена «Аскания Энерджи» – 7,20 грн за кубометр.

газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» предлагает топливо в январе по 7,22 грн за кубометр. Это на 89 коп. больше, чем в декабре.

Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне 7,39-10,8 грн за кубометр.

Сразу на 1,56 грн в кубометре подняла цены компания «Энера» (Энера Сумы, Энера Чернигов, Энера Восток и Энера Винница). Ее предложение за январь – 8,82 грн за кубометр.

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На гривну свою цену подняла «Торговая электрическая компания». Газ у нее в январе будет стоить 9,8 грн за кубометр.

Еще более высокие цены – у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 9,88 до 9,93 грн за кубометр.

Но самую высокую цену на январь предложила компания «Львовэнергосбыт»: 10,8 грн за кубометр.

Список предложений газоснабжающих предприятий в январе 2021 года (цены с НДС, но без учета стоимости распределения) можно найти по ссылке.