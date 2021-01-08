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Представлен электромобиль Toyota за $16 000 (фото)

Представлен электромобиль Toyota за $16 000 (фото)

Toyota Motor выпустит двухместный компактный электромобиль в этом году, планируя изначально продать около 100 автомобилей для бизнес-клиентов и местных органов власти.

Это соответствует плану правительства Японии по полному переходу на электромобили в середине 2030-х годов. Запуск новой модели Toyota, которая до сих пор осторожно относилась к электромобилям, вероятно, повлияет на стратегии других производителей.


Фото: asia.nikkei.com

Toyota ожидает, что новый автомобиль будет пользоваться спросом для поездок на короткие расстояния в городах и горных районах. Он отличается не только компактными габаритами, но и крошечным радиусом разворота. Ожидается, что продажи всем желающим начнутся в 2022 году.


Фото: asia.nikkei.com

Ожидается, что новый электромобиль Toyota будет стоить от 15 500 до 16 400 долларов без учета субсидий. Он сможет проезжать около 100 км без подзарядки. Новый электромобиль будет оснащен литий-ионной батареей производства токийской компании Prime Planet Energy & Solutions, совместного предприятия Panasonic и Toyota.

По материалам iXBT.com
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