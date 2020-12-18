В Украине автомобильные мошенники придумали новую схему обмана

Недавно автолюбители столкнулись с новым видом автомобильного мошенничества.

Об этом сообщает сайт “Сегодня”.

Отмечается, что они заставляют жертв переводить деньги злоумышленникам, оставляя в закрытой машине записку с номером телефона.

Все имеет такой вид: водитель оставляет во дворе свой автомобиль, закрывает его, а на утро находит в салоне записку с номером телефона. В то же время машина остается закрытой, а внутри ничего не исчезло. Если позвонить по такому номеру, то неизвестный на том конце провода расскажет, что в машине оставили “закладку” — то есть предмет, который может повредить авто.

После этого мошенники требуют заплатить деньги и угрожают, если этого не сделать, то предмет повредит машину на куда большую сумму. А если выкуп переведут, то они расскажут, как убрать закладку.

Интересно, что сам злоумышленник не нарушает закон, ведь он ничего не украл. Он просто оставил записку с просьбой перечислить деньги за исправление неполадки. Однако верить таким угрозам не стоит. Специалисты уверены, что мошенники просто не успеют ничего повредить — у них есть всего несколько секунд, чтобы оставить записку и скрыться незамеченными.

Для уверенности можно отвезти автомобиль на СТО, чтобы там его проверили. Поэтому угрозу лучше всего игнорировать.

А защитить автомобиль может специальная охранная система. В ней, помимо привычного ключа, используется электронное устройство, похожее на брелок. Он распознает — подошел к машине хозяин или посторонний человек. Система удерживает центральный замок закрытым до момента появления владельца, открыть авто другими способами невозможно. К такой системе можно подключить и смартфон. Тогда, если кто-то все-таки откроет автомобиль, на телефон придет сообщение.