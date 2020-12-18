Украина нуждается в рекордных займах в 2021 году - председатель Совета НБУ

Государственный бюджет на 2021 год утвержден с дефицитом в 247 млрд гривен или 5,5% ВВП. Это второе после 2020 года значение за последние 10 лет.
Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.
“Вместе с тем общая сумма потребностей в финансировании составит около 16% ВВП, что наряду с плановыми показателями 2020 года является рекордным значением за всю историю Украины”, – отметил он.
Данилишин напомнил, что для финансирования потребностей в погашении долга и покрытия дефицита в 2021 году предполагается привлечь 702 млрд гривен (в том числе внешних – 153,3 млрд гривен, внутренних – 549,1 млрд гривен), еще 12 млрд гривен планируется получить от приватизации государственного имущества.
“Учитывая то, что почти 70% потребностей в финансировании бюджета предполагается покрывать за счет внутренних заимствований, это ставит соответствующие требования по емкости и ликвидности рынка ОВГЗ”, – добавил Данилишин.
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