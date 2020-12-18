0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Украина нуждается в рекордных займах в 2021 году - председатель Совета НБУ

Украина нуждается в рекордных займах в 2021 году - председатель Совета НБУ

Государственный бюджет на 2021 год утвержден с дефицитом в 247 млрд гривен или 5,5% ВВП. Это второе после 2020 года значение за последние 10 лет.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

“Вместе с тем общая сумма потребностей в финансировании составит около 16% ВВП, что наряду с плановыми показателями 2020 года является рекордным значением за всю историю Украины”, – отметил он.

Данилишин напомнил, что для финансирования потребностей в погашении долга и покрытия дефицита в 2021 году предполагается привлечь 702 млрд гривен (в том числе внешних – 153,3 млрд гривен, внутренних – 549,1 млрд гривен), еще 12 млрд гривен планируется получить от приватизации государственного имущества.

“Учитывая то, что почти 70% потребностей в финансировании бюджета предполагается покрывать за счет внутренних заимствований, это ставит соответствующие требования по емкости и ликвидности рынка ОВГЗ”, – добавил Данилишин.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2010-2019 годов государственный бюджет из-за предоставления налоговых льгот предпринимателям недополучил 776,8 млрд грн налоговых поступлений. Местные бюджеты – 49,9 млрд грн.
  • Украина до конца 2020 года проведет внешние заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов.
  • Государственный долг за 9 месяцев 2020 года увеличился на 347 млрд грн или 17% – до 2,3 трлн грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.