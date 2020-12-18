Украина нуждается в рекордных займах в 2021 году - председатель Совета НБУ

Государственный бюджет на 2021 год утвержден с дефицитом в 247 млрд гривен или 5,5% ВВП. Это второе после 2020 года значение за последние 10 лет.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

“Вместе с тем общая сумма потребностей в финансировании составит около 16% ВВП, что наряду с плановыми показателями 2020 года является рекордным значением за всю историю Украины”, – отметил он.

Данилишин напомнил, что для финансирования потребностей в погашении долга и покрытия дефицита в 2021 году предполагается привлечь 702 млрд гривен (в том числе внешних – 153,3 млрд гривен, внутренних – 549,1 млрд гривен), еще 12 млрд гривен планируется получить от приватизации государственного имущества.

“Учитывая то, что почти 70% потребностей в финансировании бюджета предполагается покрывать за счет внутренних заимствований, это ставит соответствующие требования по емкости и ликвидности рынка ОВГЗ”, – добавил Данилишин.

Справка Finance.ua:

В течение 2010-2019 годов государственный бюджет из-за предоставления налоговых льгот предпринимателям недополучил 776,8 млрд грн налоговых поступлений. Местные бюджеты – 49,9 млрд грн.

Украина до конца 2020 года проведет внешние заимствования путем привлечения краткосрочного кредита от Deutsche Bank на сумму до 350 млн долларов.

Государственный долг за 9 месяцев 2020 года увеличился на 347 млрд грн или 17% – до 2,3 трлн грн.

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