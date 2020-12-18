Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Китайское ведомство по регулированию рынка начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group, которая подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и ведении других видов монополистической деятельности”, – говорится в сообщении.

По информации South China Morning Post, Центробанк Китая и органы государственного финансового контроля в течение ближайших нескольких дней проведут переговоры с представителями «дочки» Alibaba – Ant Group.

В компании заявили, что намерены сотрудничать со следствием.

Акции Alibaba упали на 8,9% на торгах в Гонконге, что стало самым большим суточным падением с 11 ноября, одновременно акции связанных компаний Alibaba Pictures и Alibaba Health также упали.

Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также обладает одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, активов в сфере СМИ и индустрии развлечений.