Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Китайское ведомство по регулированию рынка начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group.
Об этом сообщает Синьхуа.
“Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group, которая подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и ведении других видов монополистической деятельности”, – говорится в сообщении.
По информации South China Morning Post, Центробанк Китая и органы государственного финансового контроля в течение ближайших нескольких дней проведут переговоры с представителями «дочки» Alibaba – Ant Group.
В компании заявили, что намерены сотрудничать со следствием.
Акции Alibaba упали на 8,9% на торгах в Гонконге, что стало самым большим суточным падением с 11 ноября, одновременно акции связанных компаний Alibaba Pictures и Alibaba Health также упали.
Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также обладает одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, активов в сфере СМИ и индустрии развлечений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 1712 12
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4406 10
"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсийВчера, 11:14 - 466 9
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 2338 7
В "Слуге народа" назвали ключевые законы 2020 годаВчера, 21:00 - 439 5
Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делать5 ч. назад - 5393 2
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4406 10
Мобильные операторы повышают тарифыВчера, 15:00 - 3890 1
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 2338 7
В Киеве взорвали отделение ПриватБанка2 ч. назад - 1758
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиПозавчера, 12:10 - 223
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2557 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3843 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1933 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 2065