0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Китай начал антимонопольное расследование в отношении Alibaba

Китайское ведомство по регулированию рынка начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group.

Об этом сообщает Синьхуа.

“Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group, которая подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и ведении других видов монополистической деятельности”, – говорится в сообщении.

По информации South China Morning Post, Центробанк Китая и органы государственного финансового контроля в течение ближайших нескольких дней проведут переговоры с представителями «дочки» Alibaba – Ant Group.

В компании заявили, что намерены сотрудничать со следствием.

Акции Alibaba упали на 8,9% на торгах в Гонконге, что стало самым большим суточным падением с 11 ноября, одновременно акции связанных компаний Alibaba Pictures и Alibaba Health также упали.

Alibaba Group – китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля; также обладает одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, активов в сфере СМИ и индустрии развлечений.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.