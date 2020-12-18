AstraZeneca подала запрос на регистрацию своей вакцины

Шведско-британская компания AstraZeneca подала пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters.

Читайте также: Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса и появится ли она в аптеках

После подачи документов британскому регулятору AstraZeneca существенно приблизилась к разрешению на использование вакцины.

“Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения на утверждение. Это следующий шаг к решению о применении вакцины, которая сейчас производится”, – сообщает Хэнкок.

Напомним: 26 ноября создатели российской вакцины “Спутник V” предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.

Компания AstraZeneca 11 декабря заявила, что начинает клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом “Спутник V”.