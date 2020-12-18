AstraZeneca подала запрос на регистрацию своей вакцины

Шведско-британская компания AstraZeneca подала пакет документов на регистрацию вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Reuters.
Читайте также: Степанов рассказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса и появится ли она в аптеках
После подачи документов британскому регулятору AstraZeneca существенно приблизилась к разрешению на использование вакцины.
“Я рад сообщить вам, что вакцина Oxford AstraZeneca, разработанная здесь, в Великобритании, подала полный пакет данных в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения на утверждение. Это следующий шаг к решению о применении вакцины, которая сейчас производится”, – сообщает Хэнкок.
Напомним: 26 ноября создатели российской вакцины “Спутник V” предложили шведско-британской компании AstraZeneca скомбинировать препараты якобы для увеличения эффективности.
Компания AstraZeneca 11 декабря заявила, что начинает клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом “Спутник V”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 1554 10
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4291 10
"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсийВчера, 11:14 - 430 8
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 2130 7
В 2021 дефицит поступлений Пенсионного фонда может составить 26 млрд гривен (инфографика)Вчера, 09:04 - 484 6
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 4291 10
Мобильные операторы повышают тарифыВчера, 15:00 - 3777 1
Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делать4 ч. назад - 3152 1
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 2130 7
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 1554 10
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиПозавчера, 12:10 - 215
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2539 1
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3831 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1929 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 2060