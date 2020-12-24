VW прекращает производство электромобиля e-Golf

Компания Volkswagen сообщила, что выпуск электромобилей e-Golf на ее заводе в Дрездене с сегодняшнего дня прекращен. На конвейере его сменит модель ID.3.

Электромобиль VW e-Golf был создан в 2014 году на базе уже выпускавшейся к тому времени модели Golf седьмого поколения, рассчитанной на двигатели внутреннего сгорания. Кроме завода в Дрездене, e-Golf выпускал завод в Вольфсбурге, который прекратил сборку этой модели летом. За все время два предприятия автоконцерна изготовили 145 561 электромобиль.

Что касается ID.3, в VW рассчитывают на гораздо большие объемы. В планах компании – сделать к концу следующего года больше ID.3, чем было произведено e-Golf за все шесть лет. В Дрездене выпуск ID.3 должен начаться уже в следующем месяце.