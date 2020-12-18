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МАУ запустит рейс из Киева в Киев

МАУ запустит рейс из Киева в Киев

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” запускает авиаэкскурсии над Киевом. Стоимость одного кресла составит 2 100 грн.

Как сообщает пресс-служба МАУ, рейсы созданы специально в преддверии новогодних праздников, чтобы желающие могли устроить корпоратив прямо в небе.

“В авиакомпании МАУ нашли оригинальное решение, которое предлагается корпоративным клиентам авиакомпании – раскрыть магию полета над величественным и торжественным Киевом и отметить праздник прямо в небе. Полет над Киевом – это не только невероятные впечатления, а также возможность узнать, как работает авиация от профессионалов. Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое “полетные карты”, “эшелон” и “брифинг”, какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое”, – отметили в компании.

Вылет и прилет будет выполняться из международного аэропорта “Борисполь” на самолете Embraer 195, вместительностью 116 мест.

Такие авиаэкскурсии доступны только для корпоративных клиентов. Стоимость составит 2 100 гривен за одно кресло при условии полной загрузки рейса. В компании добавили, что возможен просчет стоимости по индивидуальному запросу.

По материалам РБК-Украина
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