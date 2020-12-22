Эксперт прогнозирует восстановление экономики в следующем году

В 2021 году ожидается восстановление и определенный рост как мировой, так и украинской экономики.

Такое мнение высказал Юрий Шоломицкий, руководитель центра макроэкономического моделирования KSE, в программе “Про гроші” на телеканале “Еспресо”.

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“Больше такой возобновляемый, рост. Мировая экономика вернется к своему определенному привычному ритму жизни. Соответственно, Украина также вернется, если эти карантинные ограничения будут сняты в большинстве стран”, – сказал экономист о 2021 годе.

Он подчеркнул, что рост будет именно возобновляемый.

“Если у нас был какой-то определенный запас мощностей – например, мы упали за этот год ориентировочно на 5%, то только потому, что у нас этот запас сохраняется, в следующем году можем (возрасти. – Ред.) на те же 5%. Это означает, что у нас ничего не изменилось, в нашем уровне экономического роста”, – пояснил экономист.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает снижение ВВП Украины за январь-октябрь на уровне 5,2%.

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