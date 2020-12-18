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Дубай начал масштабную бесплатную вакцинацию населения вакциной Pfizer/BioNTech

Дубай начал масштабную бесплатную вакцинацию населения вакциной Pfizer/BioNTech

Дубай сегодня, 23 декабря, начинает бесплатную вакцинацию населения от COVID-19 препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Как сообщает Reuters, правительство эмирата присоединилось к Саудовской Аравии, которая на прошлой неделе стала первой арабской страной, начавшей использование этой вакцини.

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Верховный комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями заявил в Twitter поздно вечером во вторник, что в среду в эмирате стартует «большая кампания вакцинации» против COVID-19 с использованием вакцины Pfizer/BioNTech, которая проводится бесплатно.

Этот шаг был сделан после того, как в начале этого месяца Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн представили широкой общественности вакцину, разработанную Китайской национальной фармгруппой (Sinopharm).

ОАЭ стали первой страной, которая одобрила китайскую вакцину для своего населения. Она уже доступна в больницах и специально открытых для этого медицинских центрах в ОАЭ. Вакцина от Sinopharm была протестирована в ОАЭ на 31 000 добровольцев и показала 86%-ную эффективность.

По материалам Mind
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