Нацбанк назвал главную причину падения ВВП Украины

Ключевым фактором падения валового внутреннего продукта (ВВП) остается дальнейшее сокращение инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В III квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. По сравнению со II кварталом он вырос на 8,5% в сезонно скорректированном измерении. Ключевым фактором падения ВВП оставалось дальнейшее сокращение инвестиций. Уменьшение валового накопления основного капитала углубилось до 23,8% в годовом измерении и наблюдалось почти во всех видах деятельности, несмотря на улучшение финансовых результатов предприятий.

Бизнес воздерживался от инвестиций из-за распространения заболеваемости и неопределенности относительно развития пандемии. Негативное влияние также возымела нерешенность отдельных вопросов в альтернативной энергетике. Существенное наращивание капитальных инвестиций продемонстрировали только почтовая и курьерская деятельность вследствие развития служб доставки и онлайн-торговли.

Зато потребительский спрос возобновился. Этому способствовало смягчение карантина, рост доходов граждан и восполнение наверстывание расходов бюджета. В общем потребительские расходы домохозяйств выросли на 1,0% в годовом измерении.

Увеличилось также потребление государственного сектора (на 8,2%). Например, заметно выросли расходы бюджета на дорожную инфраструктуру, медицину и оборону.

Вклад чистого экспорта в изменении ВВП хотя и остался положительным, но существенно уменьшился (до 2,0 п.п.). С одной стороны, объемы экспорта товаров и услуг оставались меньше, чем в прошлом году (на 7,2%). С другой, падение импорта заметно замедлилось (до 10,1%) вследствие оживления потребительского спроса.