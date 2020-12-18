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В Китае выпустили смартфон-ридер с 5G

В Китае выпустили смартфон-ридер с 5G

Китайская компания Hisense представила необычный смартфон A7 5G с черно-белым дисплеем. Онлайн-презентация устройства состоялась 22 декабря.

Устройство получило монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink с плотностью 300 пикселей на дюйм. Матрица способна работать в четырех режимах: увеличенная отзывчивость, “Электронная книга”, повышенная контрастность и ночной. Для удобства любителей чтения страницы можно перелистывать клавишами громкости.


Фото: gizmochina.com

Гаджет работает на платформе Unisoc Tiger T7510, в составе которой восьмиядерный CPU и графический процессор PowerVR GM9446. Смартфон может принимать сигнал в мобильных сетях пятого поколения, хотя с таким экраном вряд ли захочется смотреть потоковое видео.

Доступна одна версия телефона с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, установленной Android 10, одинарной камерой, сенсором дактилоскопии и аккумулятором на 4770 мАч.

Стоимость гаджета на китайском рынке составляет 1900 юаней (около 300 долларов).

По материалам Корреспондент.net
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