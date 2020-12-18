В Китае выпустили смартфон-ридер с 5G

Китайская компания Hisense представила необычный смартфон A7 5G с черно-белым дисплеем. Онлайн-презентация устройства состоялась 22 декабря.
Устройство получило монохромный 6,7-дюймовый дисплей E Ink с плотностью 300 пикселей на дюйм. Матрица способна работать в четырех режимах: увеличенная отзывчивость, “Электронная книга”, повышенная контрастность и ночной. Для удобства любителей чтения страницы можно перелистывать клавишами громкости.
Фото: gizmochina.com
Гаджет работает на платформе Unisoc Tiger T7510, в составе которой восьмиядерный CPU и графический процессор PowerVR GM9446. Смартфон может принимать сигнал в мобильных сетях пятого поколения, хотя с таким экраном вряд ли захочется смотреть потоковое видео.
Доступна одна версия телефона с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, установленной Android 10, одинарной камерой, сенсором дактилоскопии и аккумулятором на 4770 мАч.
Стоимость гаджета на китайском рынке составляет 1900 юаней (около 300 долларов).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали приемлемый размер пенсииВчера, 17:00 - 9759 11
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие проценты9 ч. назад - 3197 8
"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсий11 ч. назад - 227 6
В 2021 дефицит поступлений Пенсионного фонда может составить 26 млрд гривен (инфографика)13 ч. назад - 432 5
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах Дании11 ч. назад - 535 5
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие проценты9 ч. назад - 3197 8
Мобильные операторы повышают тарифы7 ч. назад - 2185 1
После более 70 лет работы Nikon прекратит производство фотоаппаратов в ЯпонииВчера, 23:02 - 1146
МАУ запустит рейс из Киева в Киев5 ч. назад - 1037 1
McDonald's открыл первый ресторан в Буче под Киевом5 ч. назад - 998
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиВчера, 12:10 - 187
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2456 1
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3751 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1909 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 2028