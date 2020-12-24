В МВФ сомневаются в быстром восстановлении экономики в 2021 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что Еврозона может столкнуться с более медленным, чем ранее ожидалось, восстановлением экономики в 2021 году. Поскольку ситуация с пандемией коронавируса еще не решена.
В МВФ уверены, что сроки восстановления экономики будут зависеть от того, насколько быстро и эффективно будут внедряться вакцины от COVID-19. Так же эксперты Фонда допускают, что экономике региона могут потребоваться дополнительные стимулы.
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“Если динамика заболеваемости не изменится существенным образом в ближайшие месяцы, то экономическая активность в еврозоне будет восстанавливаться медленнее, чем мы ожидали, – говорится в обзоре МВФ. – Потребуется дальнейшая бюджетная поддержка, и европейским государствам следует изучить варианты для улучшения текущих бюджетных норм”.
МВФ пока сохраняет прогнозы для ВВП еврозоны на 2020-2021 гг. Как ожидают эксперты фонда, экономика региона снизится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,2% в 2021 году.
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