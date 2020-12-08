Марченко рассказал, когда Украина сможет отказаться от займов МВФ

Украина при условии “выполнения домашнего задания” сможет в 2023 году отказаться от заимствований в бюджет со стороны Международного валютного фонда.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады во вторник в эфире канала «ZIK».

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“В 2023 году, если мы будем качественно выполнять домашнюю работу, в бюджет нам не нужно будет заимствовать со стороны Международного валютного фонда”, – сказал Марченко.

В то же время, по его словам, это не будет означать отказ от сотрудничества с МВФ.

“Это – крайняя стадия взаимодействия с МВФ – заимствования напрямую в бюджет. Конечно, нужно от этого отходить, и иметь возможность самостоятельно быть самодостаточной страной. Мы над этим работаем”, – добавил министр.