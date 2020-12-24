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Mercedes-Benz гарантирует стерильный воздух в салоне своего авто (фото)

Mercedes-Benz гарантирует стерильный воздух в салоне своего авто (фото)

Тизерные фото Mercedes-Benz EQS EV не раскрывают сам интерьер будущего электрокара, но демонстрируют отдельные его возможности, в том числе по очистке воздуха.

Немецкий автопроизводитель также говорит, что программное обеспечение люксового электрокара будет иметь “революционный искусственный интеллект”.

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В своем последнем тизере для Mercedes-Benz EQS Luxury EV немецкий бренд определяет уверенность в том, что новая модель должна быть успешным продуктом, а также самой экологически безопасной, по крайней мере по стандартам автомобиля. Полный дебют EQS состоится в следующем году, а в продаже новинка ожидается во второй половине 2021 года.

Одна из самых необычных особенностей, которую Mercedes обещает для EQS – дополнительная фильтрация HEPA (фильтр типа High-efficiency particulate air), которая обеспечит стерильно чистый воздух внутри салона, как в операционной палате.

EQS станет первой моделью на платформе Mercedes Electric Vehicle Architecture (EVA). В будущем будет по меньшей мере четыре электромобиля на этом шасси.

EQS также получит самую современную версию информационно-развлекательного программного обеспечения MBUX, которая сможет учиться. “Мы предложим наше лучшее программное решение на сегодняшний день в новой системе эквалайзера. Искусственный интеллект, лежащий в основе, является революционным”,-сказал Саджад Хан, главный технический директор Mercedes-Benz. Он также будет поддерживать обновление по беспроводному интернету.

Электрическому седану обещан запас хода в 700 километров и мощность на уровне AMG S-Class – около 600 лошадиных сил.

По материалам Телеканал 24
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