Полноприводный Mercedes-Benz EQC показали на видео

Внедорожник с высоким клиренсом и нулевым уровнем выбросов впервые сняли на камеру.
В новом рекламном ролике представлен прототип, выполняющий маневры на бездорожье с чемпионом мира по вейкбордингу Санни Мейером. В ролике Mercedes задает фундаментальный вопрос: «Кто сказал, что электромобили и динамичное вождение несовместимы?» Ответ прост: «Это в прошлом».
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz в сотрудничестве с компанией Hartan начал выпускать детские коляски. В Mercedes-Benz отмечают, что у коляски будут большие поворотные колеса с подвеской для любой местности.
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