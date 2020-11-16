Полноприводный Mercedes-Benz EQC показали на видео

Внедорожник с высоким клиренсом и нулевым уровнем выбросов впервые сняли на камеру.

В новом рекламном ролике представлен прототип, выполняющий маневры на бездорожье с чемпионом мира по вейкбордингу Санни Мейером. В ролике Mercedes задает фундаментальный вопрос: «Кто сказал, что электромобили и динамичное вождение несовместимы?» Ответ прост: «Это в прошлом».

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz в сотрудничестве с компанией Hartan начал выпускать детские коляски. В Mercedes-Benz отмечают, что у коляски будут большие поворотные колеса с подвеской для любой местности.