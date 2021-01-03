Audi возглавит Bentley с 1 марта

Управление компанией Bentley будет передано марке Audi с 1 марта будущего года.
В связи с этим разработка полностью электрической модели премиального бренда будет приостановлена.
Сообщается, что после перехода правления, Bentley получит доступ к технологиям Audi, которые подходят их принципам постройки машин.
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По мнению представителя Bentley, именно под руководством Audi марка добьётся максимального успеха уже через 10 лет.
Всё потому, что технологии Porsche всегда были ориентированы на скорость и управляемость автомобилем, а Audi имеет более спокойный характер. В настоящее время не известно, приобретёт ли Audi долю в Bentley.
Ранее издание speedme.ru сообщало о том, что Porsche впервые в истории напечатали корпус для электрической трансмиссии при помощи технологии 3D-печати.
Это позволило сделать деталь не только дешевле в производстве, но и прочнее за счёт отсутствия резьбовых и иных соединений, а также легче на 10%
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