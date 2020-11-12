Audi Q3 получил новую базовую версию

Кроссовер Audi Q3 2021 модельного года получил новую базовую версию Audi Q3 40 TFSI. Она будет стоить дешевле, чем предыдущая базовая версия этой модели, но сохранит ей оборудование.
У Audi Q3 40 TFSI такая же функциональность, как у Audi Q3 45 TFSI, но у нее двигатель меньшего объема. Если быть более точным, то новая версия Q3 оснащается 2,0 л турбомотором мощностью 228 л.с. (у Q3 45 – 228 «лошадей»), который работает вместе с 7-ступенчатым «роботом». Привод – полный.
Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,4 секунды при максимальной скорости 220 км/ч.
Такая комплектация получила цифровую приборную панель, систему удержания полосы движения, трехзонный климат-контроль, электропривод передних сидений, уникальные колесные диски и многое другое.
Audi Q3 40 TFSI будет стоить 34 000 долларов. Это всего на 2 000 долларов дороже, чем цена седана Audi A3, и на те же 2 000 дешевле, чем цена Q3 45 TFSI.
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