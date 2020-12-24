Huawei построит свой первый европейский завод во Франции

Huawei выбрала место для строительства своего первого завода в Европе.

Китайская Huawei построит свой первый завод в Европе на северо-востоке Франции, в городе Брюмат.

Инвестиции в завод составят 200 млн евро. На первом этапе предприятие позволит создать 300 рабочих мест, в долгосрочной перспективе – 500.

Отмечается, что новое предприятие нацелено на производство технологических решений для мобильных сетей на сумму 1 млрд евро в год для европейских клиентов Huawei.

Сейчас в Европе у китайского техногиганта 23 научно-исследовательских центра, более 100 университетов-партнеров и более 3,1 тыс. поставщиков. Европейский рынок является крупнейшим для компании после китайского.