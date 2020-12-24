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Geely представила обновленную Emgrand (фото)

Geely представила обновленную Emgrand (фото)

Седан Geely Emgrand был представлен в 2009 году и производится до сих пор в Китае. Производитель регулярно проводит обновление модели. Представлен очередной рестайлинг популярного авто.

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В процессе обновления Geely Emgrand получила новую радиаторную решетку с вертикальными планками, новые бамперы, оптику и дизайн колесных дисков.

Дверные панели и центральная консоль в салоне обновились. Медиасистема с дисплеем на 8 дюймов позволила полностью отказаться от физических клавиш. Топовая комплектация предлагает двухцветный дизайн салона и сидений.


Фото: avtoblog.ua

Geely Emgrand по-прежнему предлагается в двух вариантах двигателей: атмосферный на 1,5 литра мощностью 109 лошадиных сил с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором; с мотором на 1,8 литра, мощность – 133 лошадиные силы и механическая коробка передач. Новинкой в оснащении модели стала система стабилизации Bosch ESP 9.3.


Фото: avtoblog.ua

По материалам Finance.UA
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