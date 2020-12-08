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Китайская Baidu задумалась о выпуске собственных электрокаров - Reuters

Китайская Baidu задумалась о выпуске собственных электрокаров - Reuters

Китайская Baidu рассматривает возможность создания собственных электромобилей. Как рассказали Reuters собственные источники, компания уже провела переговоры с автопроизводителями об этой возможности.

По словам одного из собеседников агентства, лидер поисковых систем, который также разрабатывает технологии автономного вождения, рассматривает возможность контрактного производства или создания предприятия с контрольным пакетом акций автопроизводителей.

Baidu провела предварительные переговоры – без принятия каких-либо решений – с такими автопроизводителями, как Zhejiang Geely Holding, Guangzhou Automobile и China FAW’s Hongqi.

Как известно, Baidu создала подразделение автономного вождения Apollo в 2017 году. Оно в основном поставляет технологии на основе искусственного интеллекта и работает с такими автопроизводителями, как Geely, Volkswagen, Toyota Motor и Ford Motor.

Baidu уже управляет автономной службой такси Go Robotaxi (с водителями в авто) в Пекине, Чанша и Цанчжоу и планирует расширить свою деятельность до 30 городов за три года.

По материалам Mind
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