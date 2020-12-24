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Samsung анонсировала искусственного человека Neon (видео)

Samsung анонсировала искусственного человека Neon (видео)

На выставке CES 2020 Samsung анонсировала продукт под названием Neon, который южнокорейский производитель окрестил «искусственным человеком». Samsung заявляет, что это «виртуальное существо, созданное с помощью вычислений, которое выглядит и ведет себя как мы».

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Компания изначально заявила, что Neon могут использоваться в финансовой сфере, здравоохранении, розничной торговле и телевидении. Однако позже Samsung объявила, что она стала партнером южнокорейской финансовой компании Shinhan Bank, чтобы сделать Neon личным финансовым консультантом и кассиром для клиентов.

Видеоролик демонстрирует большой экран Neon Frame, который установлен в инновационном центре Shinhan Bank. Neon Frame оснащён большим экраном разрешением 4K, камерой, высокачественными динамиками и микрофонами, а также сканером отпечатков пальцев, предлагая клиентам банковские услуги нового поколения. Устройство также может быть оснащено дополнительными функциями и мерами безопасности, такими как считыватели карт, терминалы для бесконтактных платежей и так далее.

По материалам Курс Украины
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