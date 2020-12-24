Samsung анонсировала искусственного человека Neon (видео)

На выставке CES 2020 Samsung анонсировала продукт под названием Neon, который южнокорейский производитель окрестил «искусственным человеком». Samsung заявляет, что это «виртуальное существо, созданное с помощью вычислений, которое выглядит и ведет себя как мы».

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Компания изначально заявила, что Neon могут использоваться в финансовой сфере, здравоохранении, розничной торговле и телевидении. Однако позже Samsung объявила, что она стала партнером южнокорейской финансовой компании Shinhan Bank, чтобы сделать Neon личным финансовым консультантом и кассиром для клиентов.

Видеоролик демонстрирует большой экран Neon Frame, который установлен в инновационном центре Shinhan Bank. Neon Frame оснащён большим экраном разрешением 4K, камерой, высокачественными динамиками и микрофонами, а также сканером отпечатков пальцев, предлагая клиентам банковские услуги нового поколения. Устройство также может быть оснащено дополнительными функциями и мерами безопасности, такими как считыватели карт, терминалы для бесконтактных платежей и так далее.