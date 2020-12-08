Складные смартфоны и новые камеры. Samsung рассказала о планах на следующий год

Президент и глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро рассказал о планах компании на 2021-й. Представитель вендора также подвёл итоги уходящего года и намекнул на одну из ключевых особенностей фирменных смартфонов нового поколения.

В своём обращении к пользователям Тэ Мун Ро напомнил, что ещё в 2019 году Samsung выпустила первые в мире коммерческие смартфоны и планшеты с поддержкой 5G и к концу текущего года в экосистеме Galaxy есть уже двадцать 5G-гаджетов.

Глава мобильного подразделения бренда также отметил растущую популярность складных устройств и сообщил о дальнейшем развитии этого направления. По его словам, цель Samsung — сделать складные гаджеты более доступными для потребителей. Компания также намерена представить новое поколение камер для фирменных смартфонов — не исключено, что грядущий Galaxy S21 получит именно такой модуль.

«Samsung известна своими качественными камерами, но при этом компания никогда не перестанет стремиться превзойти саму себя, так что в 2021 году пользователей ждут новые сверхинтеллектуальные возможности для съёмки фото и видео профессионального уровня», — заявил топ-менеджер.

Одним из приоритетных направлений компании было отмечено расширение возможностей ИИ-технологий для устройств серии Galaxy. Благодаря этому гаджеты способны постоянно обучаться, выполняя повседневные задачи, чтобы создавать лучшие фото и видео, а также увеличивать время автономной работы на одном заряде аккумулятора.

Совместно с партнёрами вендор уже вывел на рынок решения на базе технологии сверхширокополосной связи (UWB). В планах компании — обеспечить быстрое цифровое подключение смартфона к автомобилю, а также упростить поиск важных предметов, от ключей до кошелька, и даже домашних питомцев. Ожидается, что на предстоящем мероприятии, посвящённом новой серии флагманских смартфонов, компания представит фирменные «маячки» для крепления к гаджетам и другим предметам.

Кроме того, Samsung активно поддерживает исследования и совместную работу по созданию ПО с открытым исходным кодом.

«Благодаря открытым экосистемам, созданным совместно с нашими единомышленниками из отрасли, мы разрабатываем подключённые и совместимые со многими устройствами и решениями технологии, способные перенести нас в захватывающую новую эпоху интегрированных мобильных приложений», — отметил Тэ Мун Ро.