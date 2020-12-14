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Аналитики назвали самые продаваемые в мире 5G-смартфоны

Аналитики назвали самые продаваемые в мире 5G-смартфоны

Производители цифровой электроники начали выпускать свои устройства с поддержкой мобильных сетей пятого поколения больше года назад. За это время свою продукцию представили разные бренды — и аналитики исследовательской компании Counterpoint Research опубликовали список самых популярных 5G-смартфонов осени 2020-го. При этом лидеру продаж потребовалось всего две недели после релиза, чтобы обеспечить себе внушительный отрыв от конкурентов.

Согласно статистике, в октябре текущего года самым продаваемым 5G-устройством в мире стал Apple iPhone 12, сместивший Samsung Galaxy Note 20 Ultra на третье место. По итогам 10 месяцев (с января по октябрь 2020-го) гаджет также вошёл в десятку самых продаваемых 5G-смартфонов, заняв седьмую строчку рейтинга.

Ещё накануне выхода 12-й серии iPhone аналитики прогнозировали высокий спрос на новинки, объясняя его наступлением очередного цикла обновления устаревших моделей, к которым на тот момент относились примерно 350 из 950 миллионов активно использующихся аппаратов бренда.

По материалам 4PDA
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