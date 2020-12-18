Перед Новым годом в Украине подорожали цитрусовые

В преддверии новогодних праздников в Украине стали дорожать цитрусовые. А это именно те фрукты, которые обычно покупает на праздничный стол немалое количество украинцев. Многие, несмотря на значительное увеличение стоимости, не откажутся от главных символом Нового года. Об этом информируют аналитики проекта EastFruit.
Так, украинские импортеры повысили цены на мандарины на 10%. Настолько стоимость цитрусовых повысилась всего за одну неделю. Таким образом, сегодняшняя цена этих мандаринов варьируется от 26 до 48 гривен за 1 кг. Что касается апельсинов, то их цена сейчас от 33 до 55 гривен за 1 кг. На них цена была повышена на целых 22%.
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Основным поставщиком цитрусовых является Турция, Грузия и Египет. Операторы рынка отмечают, что накануне новогодних праздников оптовые компании и розничные сети особенно заинтересованы в покупке апельсинов и мандаринов. И именно в это время цены на эту продукцию увеличились.
Аналитики отмечают, что это вплотную связано с годовым изменениям курса доллара В прошлом году, перед новогодними праздниками стоимость мандаринов составляла на 16% меньше, чем сегодня. Цена на апельсины была ниже на 30%, чем в этом году. А в 2018 году цены на апельсины и мандарины наоборот упали ближе к Новому году.
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