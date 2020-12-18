Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by – из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.
Об этом сообщил в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко.
“Только что миссия МВФ начала свою работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by. Из-за COVID-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.
Совместно с коллегами из Офиса президента и Кабинета министров сегодня обсуждаем основные экономические события со времени утверждения программы МВФ в июне и ключевые вопросы ее первого пересмотра”, – написал Шевченко.
По его словам, НБУ “продолжает выбранный курс на режим инфляционного таргетирования, гибкий валютный курс, улучшение корпоративного управления и снижение уровня неработающих кредитов”.
“К работе с миссией МВФ мы готовы. Планируем на этой неделе ряд встреч с экспертами МВФ. Работа миссии продолжится также в январе 2021 года. Сотрудничество с МВФ – это несомненная основа для поддержания стабильности нашей страны в сложные времена пандемии. Реализация программы stand-by даст возможность обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики”, – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by начнется до новогодних праздников – 21-23 декабря.
Миссию проведут в онлайн-формате в связи с ситуацией COVID-19. После новогодних праздников миссия возобновится в январе 2021 года.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ “будет однозначно в следующем году”, по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.
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