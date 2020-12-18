Межбанк: понедельник - день тяжелый для гривны

Понедельник явно не стал удачным днем для нацвалюты. За день доллар на межбанке подорожал сразу на 22 копейки – до 28,20/28,23 гривен, а евро на 37 копеек – до 34,43/34,46 гривен. Ничего хорошего это не сулит. Часть рынка утверждает, что это “злые” нерезиденты специально сегодня сыграли на повышение, чтобы завтра подороже продать свою валюту в приличных объемах и таким образом – дешевле купить ОВГЗ на аукционе Минфина Украины, а часть наблюдателей списывает происходящее на увеличение спроса со стороны крупных местных покупателей энергоносителей и ритейлеров в предновогодний период расчетов с иностранными партнерами до католического Рождества. Мы уверены, что правы и первые, и вторые.
Если в начале сессии с утренних 27,98/28,01 свою лепту в раскачивание курса доллара до 28,08/28,10 гривен к обеду внесли представители реального сектора, то уже после обеда -в основном рост котировок носил спекулятивный характер. Так что хороши все.
А вот дополнительно порадовались подобному развитию ситуации крупные экспортеры. Они неожиданно для себя получили небольшой бонус от нашего межбанка и не зря перестали торопиться заключать сделки уже с 12 часов, а выжидали и проводили свои операции лишь при максимальных уровнях котировок.
В итоге, доллар в первые три часа сессии находился в пределах 27,95-27,98/28,00-28,01 гривен, а после обеда стараниями спекулянтов быстро подорожал до 28,11/28,135 к 14 часам, до 28,18/28,2050 к 16 часам и до 28,20/28,23 – к концу сессии. По евро, кроме нашей ситуации по соотношению спроса и предложения на торгах – существенно влиял на курсообразование и курс пары евро/доллар на мировых площадках ( на момент написания статьи он находится в пределах 1,2215 доллара за евро). И если начиналась сессия в Украине с уровня 34,07/34,10 гривен за евро, то в середине дня курс достигал отметки в 34,19/34,22 гривны, а к концу дня – взлетел и вовсе до 34,43/34,46 гривен. К удовольствию экспортеров – спекулятивная игра “на повышение” набирает обороты.
Главные события 21 декабря на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,16 / 28,18
евро – 34,30 / 34,33
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2218 / 1,2220
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