В США могут ввести обязательную идентификацию владельцев криптовалют

Владельцы криптовалюты в США, надеющиеся перевести свои активы с биржи на свои личные кошельки, могут нуждаться в соблюдении новых требований «знай своего клиента» (KYC) в соответствии с правилом, предложенным Министерством финансов США в пятницу.
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Согласно законопроекту, пользователи, которые хотят отправлять криптовалюту с централизованных бирж на частный кошелек, должны будут предоставить биржам личную информацию о владельце этого кошелька, если отправленная сумма превышает 10 000 долларов за один день. Биржам также необходимо будет представлять и хранить записи, связанные с такими транзакциями, на общую сумму более 10 000 долларов США за определенный отчетный период или просто вести записи для транзакций на сумму более 3000 долларов США.
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