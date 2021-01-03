Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13

Согласно информации, опубликованной изданием EconomicDailyNews из Тайваня, первый электромобиль компании Apple, о котором давно ходят слухи, может быть выпущен уже в третьем квартале 2021 года, на два года раньше, чем было запланировано изначально.

Источники сообщают, что производители и поставщики компании на Тайване готовятся к наращиванию производства комплектующих для автомобиля Apple Car уже во втором квартале следующего года. Также сообщается, что компания уже начала тестировать десятки прототипов на дорогах Калифорнии, США. Еще в 2017 году Apple получила разрешение от властей Калифорнии на испытания своих беспилотных автомобилей.

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Ранее сообщалось, что Apple Car могут выпустить не раньше 2023 года, а возможно, даже в 2025 года. Теперь же говорится о том, что автомобиль появится на рынке в течение года. Причем издание ссылается на директора крупного тайваньского производителя.

Этот человек утверждает, что Apple нацелена на запуск автомобиля в сентябре 2021 года, когда на рынке также должны появиться новые смартфоны iPhone 13.