Электромобиль Apple Car выйдет вместе с iPhone 13

Согласно информации, опубликованной изданием EconomicDailyNews из Тайваня, первый электромобиль компании Apple, о котором давно ходят слухи, может быть выпущен уже в третьем квартале 2021 года, на два года раньше, чем было запланировано изначально.
Источники сообщают, что производители и поставщики компании на Тайване готовятся к наращиванию производства комплектующих для автомобиля Apple Car уже во втором квартале следующего года. Также сообщается, что компания уже начала тестировать десятки прототипов на дорогах Калифорнии, США. Еще в 2017 году Apple получила разрешение от властей Калифорнии на испытания своих беспилотных автомобилей.
Читайте также: Apple запатентовала новую функцию в своих смарт-часах
Ранее сообщалось, что Apple Car могут выпустить не раньше 2023 года, а возможно, даже в 2025 года. Теперь же говорится о том, что автомобиль появится на рынке в течение года. Причем издание ссылается на директора крупного тайваньского производителя.
Этот человек утверждает, что Apple нацелена на запуск автомобиля в сентябре 2021 года, когда на рынке также должны появиться новые смартфоны iPhone 13.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам придется работатьВчера, 16:10 - 2278 15
Вступили в силу новые правила вызова: когда теперь приедет скораяВчера, 13:39 - 8742 14
На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьи11 ч. назад - 1768 12
Bitcoin преодолел отметку в $37 тысячВчера, 13:10 - 657 5
Как повышение минимальной зарплаты в 2021 повлияет на госбюджет13 ч. назад - 4503 4
Как повышение минимальной зарплаты в 2021 повлияет на госбюджет13 ч. назад - 4503 4
Как украинцы могут проверить, открыты ли в отношении них исполнительные производства8 ч. назад - 2039
Пять источников, которые помогут проверить работодателя9 ч. назад - 1890 1
На сколько подорожает коммуналка в Украине: рассчет для одной семьи11 ч. назад - 1768 12
VW выпустит конкурента Tesla Model S (концепт)23 ч. назад - 1646
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году11 ч. назад - 64
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)Позавчера, 11:54 - 734
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1315
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1583 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 796