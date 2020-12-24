Xiaomi разрабатывает "смартфон-книжку"

Китайский производитель смартфонов разрабатывает собственную складную модель по типу Samsung Galaxy Fold. Рабочее название новинки – Cetus. Визуально он будет похож на самсунговскую “книжку”, но его стоимость ожидается существенно ниже.
Есть информация, что у Xiaomi Cetus будет дисплей с ультратонким стеклом повышенной прочности Samsung UTG и частотой обновления в 120 и 90 Гц. Работать новинка будет на системе Android 11 прямо из коробки. Основная камера будет иметь 108 мегапикселей.
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В общем в 2021 году ожидается премьера восьми складных смартфонов. Их производством занимаются компании Samsung (3 модели), Google (1), Xiaomi (1), Vivo и Oppo (3 модели на двоих). Первая информация об этом появилась недавно от основателя компании DisplaySearch. Кроме того, Росс Янг заверил о сходстве дизайна Xiaomi Cetus с Galaxy Fold.
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