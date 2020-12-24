Украинцы в карантин стали чаще брать кредиты - НБУ

Несмотря на пандемию COVID-19, рынок финансовых услуг в Украине вырос.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
“Сегодня в Украине работает 1414 финансовых компании, ломбарды и компании-лизингодатели”, – говорится в сообщении.
Нацбанк проанализировал результаты их деятельности за 9 месяцев 2020 года:
1. Несмотря на пандемию COVID-19, рынок финансовых услуг вырос:
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2. Украинцы в основном получают кредиты онлайн, а не в отделениях финансовых компаний:
3. Активность участников: значительная часть игроков являются «спящими». Работа небанков была неоднородной. Так, никаких услуг на протяжении девяти месяцев не предоставила каждая шестая финкомпания. Больше всего “спящих” лицензий имеют финансовые компании-гаранты: из 354 компаний, активны лишь 26.
Количество ломбардов продолжает уменьшаться. За последние три года с рынка «ушел» каждый четвертый ломбард. В 2020 году прекратили работать 20 ломбардов.
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