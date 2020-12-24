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Украинцы в карантин стали чаще брать кредиты - НБУ

Украинцы в карантин стали чаще брать кредиты - НБУ

Несмотря на пандемию COVID-19, рынок финансовых услуг в Украине вырос.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

“Сегодня в Украине работает 1414 финансовых компании, ломбарды и компании-лизингодатели”, – говорится в сообщении.

Нацбанк проанализировал результаты их деятельности за 9 месяцев 2020 года:

1. Несмотря на пандемию COVID-19, рынок финансовых услуг вырос:

  • на 15% (до 66 млрд грн) вырос объем займов, которые выдали финкомпании за 9 месяцев 2020 года, если сравнить с 9 месяцами 2019 года. В третьем квартале они кредитовали даже живее, чем в докарантинном первом квартале;
  • на 38% (до 63 млрд грн) вырос объем услуг факторинга. В то же время трендом является не только коллекторская деятельность, но и развитие классического факторинга;
  • исключение – рынки ломбардов и компаний-лизингодателей. Они несколько просели – оба на 9% (до 12 млрд грн и 15,6 млрд грн).

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2. Украинцы в основном получают кредиты онлайн, а не в отделениях финансовых компаний:

  • онлайн-кредиты составляют почти 3/4 всех займов граждан за 9 месяцев 2020 года. 24,3 млрд грн с 33,5 млрд грн. Украинцы обычно берут кредиты у финкомпаний сроком до одного месяца. Займы в течение девяти месяцев 2020 года предоставляли 396 финансовых компаний. Кредитуют граждан – 234 компании. Из них треть компаний – 85 учреждений – позволяет взять кредит онлайн. И количество таких компаний постепенно растет.

3. Активность участников: значительная часть игроков являются «спящими». Работа небанков была неоднородной. Так, никаких услуг на протяжении девяти месяцев не предоставила каждая шестая финкомпания. Больше всего “спящих” лицензий имеют финансовые компании-гаранты: из 354 компаний, активны лишь 26.
Количество ломбардов продолжает уменьшаться. За последние три года с рынка «ушел» каждый четвертый ломбард. В 2020 году прекратили работать 20 ломбардов.

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По материалам Finance.UA
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