Куда инвестируют граждане Украины (исследование)

В этом году Украина отличилась небывалым приростом инвесторов на своей территории. Вкладывать деньги готовы не столько иностранцы, сколько сами украинцы, особенно в частном секторе рынка.
Об этом свидетельствуют результаты исследования международного сайта об инвестициях Investing.com.
Отметим, что в рамках своего исследования специалисты платформы приняли во внимание данные не менее 3 млн украинских граждан.
Читайте также: Во что чаще всего инвестируют украинцы, – ICU
Так, можно сделать вывод, что на это время больше всего украинцы заинтересованы во вложении средств в такие популярные западные компании, как Tesla, Apple, Amazon. Также большой популярностью пользуются и российские “Газпром”, Yandex, Сбербанк.
Это может прямо свидетельствовать о том, что рынок частных отечественных инвестиций стремительно развивается. Также среди регионов Украины чаще всего деньги вкладывают в объекты Киева. Вслед за столицей в рейтинге идут Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Спрос на IT-специальности поставил рекорд в 2020 (исследование)Вчера, 10:01 - 1974 38
Бюджет-2020 перевыполнен по доходам на 1,5%Вчера, 14:45 - 668 5
С 8 января запретят продажу ряда товаров. Но Кабмин расширил список разрешенныхВчера, 12:32 - 1901 4
Стало известно, когда могут ввести платный въезд в ЕС для украинцевВчера, 15:39 - 2615 2
Зеленский снова задекларировал миллионы гривен роялти от «Квартал 95»Вчера, 13:47 - 1325 2
Паевой взнос окончательно отменен6 ч. назад - 31037 1
Американцы составили рейтинг самых надежных автомобилей и двигателейВчера, 19:12 - 1765
8 изменений для ФЛП по РРО с 2021 года (инфографика)8 ч. назад - 1519
Межбанк: день перед Рождеством. Почему подешевел долларВчера, 18:14 - 1408
Зарплаты основных рабочих профессий в "Укрзализныце"Вчера, 18:10 - 972 2
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)Вчера, 11:54 - 439
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 1157
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1490 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 754
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 5755 2