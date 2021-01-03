Куда инвестируют граждане Украины (исследование)

В этом году Украина отличилась небывалым приростом инвесторов на своей территории. Вкладывать деньги готовы не столько иностранцы, сколько сами украинцы, особенно в частном секторе рынка.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международного сайта об инвестициях Investing.com.

Отметим, что в рамках своего исследования специалисты платформы приняли во внимание данные не менее 3 млн украинских граждан.

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Так, можно сделать вывод, что на это время больше всего украинцы заинтересованы во вложении средств в такие популярные западные компании, как Tesla, Apple, Amazon. Также большой популярностью пользуются и российские “Газпром”, Yandex, Сбербанк.

Это может прямо свидетельствовать о том, что рынок частных отечественных инвестиций стремительно развивается. Также среди регионов Украины чаще всего деньги вкладывают в объекты Киева. Вслед за столицей в рейтинге идут Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области.