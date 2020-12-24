Экономист назвал условие укрепления гривны в 2021 году

На сегодняшний день гривна укрепляется в основном благодаря тому, что доллар США обесценивается. Если в 2021 году Украина будет получать международную финансовую поддержку, укрепление гривны продолжится.
Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.
“Всемирным фактором укрепления гривны является то, что американская экономика перенасыщена долларом. 2 триллиона, которые влили в американскую экономику, ищут выхода. Доллар обесценивается”, – пояснил он.
Экономист также назвал внутренние факторы, способствующие укреплению гривны.
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Первый – увеличение предложения доллара. “Нам оказали помощь в долларах, соответственно, она будет выходить на валютный рынок”, – сказал он.
Второй – Министерство финансов увеличило ставку по облигациям внутреннего государственного займа. “Как результат, эти облигации стали привлекательными для нерезидентов. Они снова начали заходить в украинские ценные бумаги. Для этого они продают доллары, евро, и предложение доллара на валютном рынке увеличивается”, – объяснил Несходовский.
Третий – Национальный банк, поддерживая банки, предоставляет им средства для рефинансирования в гривне. “Также деньги выходят из депозитных сертификатов, которые предлагает НБУ, так как доходность по ним теперь существенно ниже, чем доходность по ОВГЗ. Это увеличивает количество гривны в обороте”, – сказал экономист.
По его оценкам, состояние гривны в 2021 году будет зависеть от действий Минфина и НБУ, а также от финансовой поддержки международных партнеров. “Если наши международные партнеры будут давать нам деньги, мы будем продолжать видеть укрепление национальной валюты. Если нет, будет девальвация гривны”, – подытожил он.
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