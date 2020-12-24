Гоструда увеличит количество проверок

На сайте Государственной службы Украины по вопросам труда опубликована информация, согласно которой ведомство планирует на 2021 год 21 150 проверок предприятий. Известно, что это на 4513 больше, чем в 2020 году. При этом, среди запланированных проверок юридических лиц много предприятий горно-металлургического комплекса.

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Только в течение сентября 2020 года в Киевской области 92% инспекционных посещений завершились наложением штрафов на работодателей. Хотя размеры штрафов были снижены, количество их увеличилось. Кроме того, инспекторы начали тщательнее проверять кадровые документы и налагать штрафы даже за незначительные нарушения, такие как:

несвоевременное оповещение Налоговой о приеме сотрудника на работу,

отсутствие письменного трудового договора, если это обязательно,

отсутствие должностной инструкции, штатного расписания, журналов, приказов и т.д.

Следует отметить, что минимальный штраф за год составил 5 тыс. грн. Но с 1 января 2021 года размеры штрафов Гоструда вырастут вслед за минимальной зарплатой – до 6 тыс. грн.