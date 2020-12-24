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Bugatti анонсировала колонки премиум-класса (фото)

Bugatti анонсировала колонки премиум-класса (фото)

В последнее время производители автомобилей все чаще стали развиваться и на других рынках. Так, сначала Tesla выпустила текилу собственного производства, затем к ней же присоединилась компания Morgan, выпустив свой джин из древесных отходов машин. Сейчас же, известный производитель дорогих спорткаров анонсировал колонки премиум-класса, вес которых достигает 160 кг.

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Колонки позиционируются как домашние, а производить их Bugatti будет в сотрудничестве с аудиокомпанией Tidal. Первым результатом этого союза стало создание пары колонок премиум-класса под названием Royale.

Bugatti Royale представляют собой тяжелые напольные колонки, оснащенные четырьмя низкочастотными динамиками, одним трехполосным динамиком, а также высокочастотным динамиком, диафрагма которого выполнена из алмазов. Стоит отметить также, что колонки соединяются с контроллерами Bugatti, благодаря чему пользователи смогут подключать их к разным источникам звуков. Известно, что компания намерена выпустить ограниченное количество таких колонок, а именно 30 пар.

По материалам Portaltele
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