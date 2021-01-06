Кто устанавливает тариф на воду

Лишь 38% киевлян знают, что тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливает не сам водоканал, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

Как формируется тариф:

Киевводоканал формирует расчеты тарифа на будущий год и подает их на рассмотрение и утверждение в НКРЭКУ ежегодно, поскольку цены на реагенты, горюче-смазочные материалы и особенно электроэнергию постоянно растут, а если водоканал не будет учитывать эти изменения, то не сможет обеспечить полноценную работу предприятия;

перед изменением тарифов обязательно проводятся открытые обсуждения с привлечением местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, когда от всех заинтересованных лиц принимаются замечания и предложения, и только после этого НКРЭКУ принимает окончательное решение.

“Недавно мы провели второе открытое обсуждение по установлению тарифов на 2021 год. Согласно нашим расчетам, тариф на следующий год должен вырасти на 10% и составит 25 грн 45 коп. Городская власть поддержала необходимость изменения тарифа Киевводоканала, и протокол заседания был направлен в НКРЭКУ для принятия окончательного решения”, – сообщают в Водоканале.

Что входит в тариф на холодное водоснабжение и водоотведение в Киеве:

заработная плата в структуре тарифа занимает около 32%;

электроэнергия – 18%;

отчисления на инвестиционную программу – около 8%. Инвестиционная программа – это вложения в развитие предприятия, обновление технологий, ремонт сетей и модернизацию объектов;

остальные 42% – это расходы на реагенты для очистки и обеззараживания воды, материалы для осуществления ремонтов оборудования и сетей, уплату налогов и тому подобное.



Инфографика: Киевводоканал

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