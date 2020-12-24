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Кабмин сохранит 300% надбавки медикам в COVID-пакетах в 2021

Кабмин сохранит 300% надбавки медикам в COVID-пакетах в 2021

Кабмин планирует оставить 300% надбавки медицинским работникам в COVID-пакетах в следующем году.

Об этом на сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что в бюджете на 2021 год на медицину заложено значительно больше, чем в последние два года.

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“Конечно же, на медицину заложено на 30 млрд больше, чем в прошлом году (2020 года, – ред.), и на 65 млрд больше, чем в позапрошлом году (2019, – ред.). Это позволяет направлять больше средств на повышение зарплат медицинским работникам. Мы планируем сохранение в соответствующих пакетах предоставления медицинских услуг необходимого количества денег для проведения 300% доплат тем медикам, которые борются непосредственно с ковидом в определенных Минздравом больницах”, – подчеркнул премьер.

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По материалам depo.ua
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