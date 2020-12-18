Премьер не согласен, что цены на электроэнергию в Украине одни из самых высоких в Европе

Премьер-министр Денис Шмыгаль не согласен с тем, что цены на электроэнергию для украинских промышленных потребителей – одни из самых высоких в Европе. По его мнению, они, наоборот, являются одними из самых низких.
Об этом Шмыгаль заявил во время большой онлайн-беседы «Украина и мир в 2021 году».
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«Я пользуюсь данным Евростата. Это очень независимый источник. Каждый квартал они публикуют конечную стоимость электроэнергии для потребителей – частных и промышленных. Для промышленных потребителей Украины находится на третьем-четвертом месте снизу из 38 стран европейского континента. Для бытовых потребителей мы всегда находимся на последнем месте», – сказал глава правительства.
Он добавил, что нужно обращать внимание на то, какие данные сравнивают: цены производителей или цены для конечных потребителей.
«Евростат говорит о том, что у нас одна из самых низких цен. Дешевле в Грузии и России. Мы находимся на 3−4−5 местах в зависимости от квартала», – заявил Шмыгаль.
Отчеты Европейской комиссии о ситуации на европейских энергорынках свидетельствуют, что средняя цена на электроэнергию в Украине на рынке на сутки вперед почти вдвое выше, чем в среднем по ЕС. По данным ЕК, во втором квартале 2020 года самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (50,4 евро/МВт-ч), в польской энергосистеме (40,1 евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч).
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