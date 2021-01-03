Паевой взнос окончательно отменен

В 2021 году в Украине окончательно отменяют паевой взнос. Ранее одна из правок к законопроекту №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс предусматривала возврат нормы о долевом участии для застройщиков.

Но как рассказала нардеп Елена Шуляк на своей странице в Фейсбук, в ходе обсуждения в зале парламента удалось отстоять окончательную отмену паевого взноса с 1 января 2021 года. Парламентарий напомнила, что в 2019-м Рада отменила эту норму, а текущий год был переходным.

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“Я напомню всем, кто решился вернуть старые правила назад, что за время существования этой нормы паевой взнос стал не источником пополнения местных бюджетов, а источником коррупции в строительстве», – отметила нардеп. По ее словам, речь шла о 10% от сметной стоимости для офисных центров, гостиниц и магазинов, а также 4% – для жилой недвижимости.