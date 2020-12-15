Как быстро заработать в новогодние праздники

Пока одни тратят тринадцатую зарплату и нарезают оливье, другие пытаются выжить и получить от Нового года максимум: раздают листовки, доставляют подарки и получают за это деньги.

Об этом пишет онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua специально для Finance.ua.

Мы проанализировали спрос на разные виды предновогодних услуг и подготовили список самых востребованных из них, на которых можно заработать.

Подработать аниматором в костюме Деда Мороза. В условиях карантина про новогодние корпоративы можно забыть, но чтобы порадовать детей, многие украинцы скорее всего по прежнему будут заказывать поздравления от Деда Мороза. За часовое поздравление можно заработать от 1100 грн, за получасовое — от 800 грн. Полная часовая программа с поздравлениями от Деда мороза и Снегурочки — 1600 грн. Такие расценки актуальны на протяжении всех новогодних праздников. Само собой, поздравления должны быть безопасными с соблюдением всех карантинных мер.

Зимние праздники – время распродаж. Торговые центры заинтересованы в привлечении покупателей и нуждаются в услугах промоутеров. За час раздачи рекламных листовок или расклейку объявлений платят от 75 грн/час. В среднем, за несколько часов работы на раздаче флаеров есть все шансы заработать 300-400 грн в день. Услуги промоутеров в костюме ростовой куклы оплачиваются дороже – от 200 грн/час. Большинство акций проходят на протяжение всех новогодних праздников, так что во время зимних каникул есть все шансы неплохо подзаработать.

Развозить подарки и доставлять продукты. Выбор новогодних подарков для друзей и близких — важная часть процесса создания праздничного настроения. Однако многие не хотят тратить время на их покупку и доставку, поэтому охотно делегируют задачу курьеру.

Этот вид подработки подойдет для тех, кто хорошо знает город и не боится плохой погоды. Опыт работы не обязателен, а доход зависят только от вас. В среднем за доставку цветов и новогодних аксессуаров в праздничные дни можно заработать от 120 грн за выезд. Если подарок нужно купить и вручить адресату персонально — сумма увеличивается вдвое. Из расходов — только затраты на транспорт. Есть и минусы: иногда придется доставлять тяжелые грузы и выезжать в плохую погоду. Зато у вас будет будет свободный график и вы сможете тратить больше времени на свои личные занятия.

Клининговые услуги. Во время новогодних праздников традиционно высок спрос на услуги уборки. Ведь многие украинцы загружены новогодними хлопотами, а на генеральную уборку зачастую не хватает времени. Цена на клининговые услуги зависит от метража и сложности уборки помещения. В среднем за генеральную уборку квартиры платят 20 грн /м2 , коттеджа или дома — 35 грн / м2. В случае уборки кафе или магазина можно заработать от 28 грн / м2. А эко-уборка квартиры будет стоить дороже — 55 грн / м2.

Взять питомца на передержку. Стоимость услуг передержки зависит от сложности ухода, количества дней и размера животного. За передержку котят платят от 80 грн в день, собак — от 110 до 140 грн в день, птиц — 100 грн в день, а грызунов — от 80 грн в день. Нужно будет кормить, гулять и не давать животному скучать. Корм и все необходимое для питомца оплачивается отдельно или заказчики привозят свой. Этот вид подработки подойдет тем, кто любит животных и умеет с ними ладить.

Муж на час. Перед новогодними праздниками всегда много хлопот: нарядить елку, установить новогоднюю иллюминацию, а также наконец-то решить мелкие бытовые дела по дому, которые накопились за год. Многие не хотят тратить время и предпочитают делегировать рутинные задачи. Предложите свою помощь в выполнение новогодних и бытовых заданий и зарабатывайте от 150 до 400 грн в зависимости от объема и сложности работы.

Подработать поваром. Услуги поваров могут быть востребованы в семьях, компаниях друзей, которые раньше проводили новогоднюю ночь в ресторанах, а сейчас вынуждены праздновать дома из-за карантина. В среднем домашний повар может заработать от 150 грн за час. Однако стоимость может варьироваться и зависит от количества людей на банкете и пожеланий заказчика.