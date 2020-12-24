Риски накопительной системы пенсий - мнение экспертов

О накопительных пенсиях в Украине высказались эксперты.

“По сути законопроект №2683 разработан в интересах финансовых посредников, а не населения” – говорит глава Секретариата предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. – Он определяет, кто получит право распоряжаться обязательными (не добровольными, как сейчас) пенсионными накоплениями – “длинными” деньгами. Это частные финансовые структуры, посредники”.

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По словам эксперта, неизвестно, что будет в Украине через четверть века. В лучшем случае, нынешние 35-летние получат сильно обесцененные инфляцией пенсии, в худшем – останутся без пенсий. Ни механизмы индексирования инфляции, ни защита сбережений на уровне государства не предусмотрены.

Еще более категоричен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

“Накопительные пенсионные отчисления, в силу обязательности их уплаты, являются неким аналогом налога. Поэтому распоряжаться ими должно государство и отвечать перед будущими поколениями – тоже оно. А никак не частные структуры, которые сегодня есть, а завтра их нет – обанкротились на рискованных финансовых операциях с деньгами потенциальных пенсионеров”, – аргументировал Олег Пендзин.

Также, по его словам, вряд ли возможен эффективный контроль за финансовыми посредниками, участие которых предусмотрено законопроектом №2683 (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами, компании-хранители).

Эксперты отметили, что в Украине за 20 лет так и не появился массовый успешный опыт работы добровольной системы негосударственного пенсионного обеспечения (третий уровень). Наоборот, доказана несостоятельность накопительной пенсионной системы быть привлекательной для работодателей и наемных работников без принуждения со стороны государства.

Справка Finance.ua:

В Украине в очередной раз собираются ввести личные накопительные пенсионные счета: Зоконопроект №2683 “Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении” и №4408 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о накопительной профессиональной пенсионной системе” (так называемые списки №1 и №2). Новую пенсионную систему хотят принять до конца года.