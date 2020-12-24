Риски накопительной системы пенсий - мнение экспертов

О накопительных пенсиях в Украине высказались эксперты.
“По сути законопроект №2683 разработан в интересах финансовых посредников, а не населения” – говорит глава Секретариата предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. – Он определяет, кто получит право распоряжаться обязательными (не добровольными, как сейчас) пенсионными накоплениями – “длинными” деньгами. Это частные финансовые структуры, посредники”.
Читайте также: Кому добавили больше всех пенсии
По словам эксперта, неизвестно, что будет в Украине через четверть века. В лучшем случае, нынешние 35-летние получат сильно обесцененные инфляцией пенсии, в худшем – останутся без пенсий. Ни механизмы индексирования инфляции, ни защита сбережений на уровне государства не предусмотрены.
Еще более категоричен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
“Накопительные пенсионные отчисления, в силу обязательности их уплаты, являются неким аналогом налога. Поэтому распоряжаться ими должно государство и отвечать перед будущими поколениями – тоже оно. А никак не частные структуры, которые сегодня есть, а завтра их нет – обанкротились на рискованных финансовых операциях с деньгами потенциальных пенсионеров”, – аргументировал Олег Пендзин.
Также, по его словам, вряд ли возможен эффективный контроль за финансовыми посредниками, участие которых предусмотрено законопроектом №2683 (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами, компании-хранители).
Эксперты отметили, что в Украине за 20 лет так и не появился массовый успешный опыт работы добровольной системы негосударственного пенсионного обеспечения (третий уровень). Наоборот, доказана несостоятельность накопительной пенсионной системы быть привлекательной для работодателей и наемных работников без принуждения со стороны государства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент заверил, что цены госкомпании на газ будут самыми низкими на рынкеВчера, 15:41 - 1005 17
Доходы граждан снова выросли - ГосстатВчера, 18:10 - 920 3
Китай пообещал за 10 лет утроить производство ветровой и солнечной энергии28.12.2020, 00:35 - 422 2
Украинцы с сегодняшнего дня могут самостоятельно выбрать банк для получения зарплатыВчера, 16:29 - 63970 2
Наследство надо заслужить: Минсоцполитики хочет защитить стариков от незаботящихся родственниковВчера, 10:10 - 5591 2
Украинцы с сегодняшнего дня могут самостоятельно выбрать банк для получения зарплатыВчера, 16:29 - 63970 2
Наследство надо заслужить: Минсоцполитики хочет защитить стариков от незаботящихся родственниковВчера, 10:10 - 5591 2
Давление на налогоплательщиков обещают снизить: закон вступил в силуВчера, 12:45 - 2957
В 2021 году запланировано 5 этапов повышения пенсийВчера, 08:45 - 2340 2
Стоимость оформления биометрических паспортов измененаВчера, 18:50 - 1828 1
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 1032 1
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 571
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 4423 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 6424 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2481 3