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Накопительные пенсии: зарубежный опыт "личных пенсий"

Накопительные пенсии: зарубежный опыт "личных пенсий"

В Украине в очередной раз собираются ввести личные накопительные пенсионные счета. Новую пенсионную систему хотят принять до конца года.

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Международный опыт также не показал эффективности накопительной системы пенсионного обеспечения через частные фонды. В странах Восточной Европы она прекратила существование вскоре после попыток внедрения. Выгоду получил лишь частный финансовый сектор, который и лоббировал эти реформы.

Международная организация труда (МОТ), которая занимается проблемами повышения социальных стандартов по всему миру, последовательно выступает против введения второго уровня пенсионного обеспечения в Украине.

Эксперты МОТ считают, что создание пенсионной системы второго уровня не решит проблем, которые возникли перед нынешней солидарной пенсионной системой в Украине.

В других странах системы второго уровня сталкиваются с проблемами уклонения от уплаты взносов и низкого уровня охвата.

Поэтому в Украине в нынешних условиях не рекомендуется введение пенсионной системы второго уровня.

Справка Finance.ua:

  • В парламент подан ряд законопроектов, наиболее значимых два – №2683 “Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении” и №4408 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о накопительной профессиональной пенсионной системе” (так называемые списки №1 и №2).
  • Главное в законопроекте №2683 – кто и как будет финансировать накопительные пенсии работников, и где будут находиться накопленные средства.

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По материалам Сегодня
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