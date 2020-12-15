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ЕС обновил список стран, жителям которых разрешен въезд

ЕС обновил список стран, жителям которых разрешен въезд

Совет ЕС пересмотрел список “безопасных” третьих стран, для которых страны-члены должны постепенно отменять ограничения на путешествия на внешней границе.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Рады.

Согласно решению, в список не добавили никаких новых государств. В то же время из него вычеркнули Уругвай.

Таким образом, странам-членам рекомендовано открыть границы для жителей 7 государств: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Также странам-членам рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая – Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

“Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно”, – поясняется в ЕС.

Страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также участвуют в этой рекомендации.

По материалам Економічна Правда
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