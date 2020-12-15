0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

SkyUp присоединился к сервису SmartTicket

SkyUp присоединился к сервису SmartTicket

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines присоединилась к сервису единого е-билета на транспорт SmartTicket.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Мы продолжаем внедрение единого е-билета на транспорте SmartTicket. Уже сейчас на сервисе можно приобрести один билет на три вида транспорта: железную дорогу, авиа и городской транспорт в Киеве. Мы хотим объединить весь транспорт этим современной удобством. Поэтому продолжаем работу по подключению других видов перевозок», – отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читайте также: SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Киева в Штутгарт

Как отмечается, на сервисе единого е-билета на транспорте SmartTicket началась полноценная продажа авиабилетов компании SkyUp Airlines. Кроме гарантии возврата стоимости билета в случае его отмены и круглосуточной поддержки клиентов, SkyUp предоставляет 7% скидки на свои услуги при покупке SmartTicket.

Продажа SmartTicket осуществляется на транспортном портале электронных услуг и на SmartTicket.gov.ua. Электронный билет считывается с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.

В будущем предполагается, что пассажир сможет купить SmartTicket сразу на 4 вида транспорта, или, например, метро и поезд или же на поезд и самолет.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.