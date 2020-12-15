SkyUp присоединился к сервису SmartTicket

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines присоединилась к сервису единого е-билета на транспорт SmartTicket.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
«Мы продолжаем внедрение единого е-билета на транспорте SmartTicket. Уже сейчас на сервисе можно приобрести один билет на три вида транспорта: железную дорогу, авиа и городской транспорт в Киеве. Мы хотим объединить весь транспорт этим современной удобством. Поэтому продолжаем работу по подключению других видов перевозок», – отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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Как отмечается, на сервисе единого е-билета на транспорте SmartTicket началась полноценная продажа авиабилетов компании SkyUp Airlines. Кроме гарантии возврата стоимости билета в случае его отмены и круглосуточной поддержки клиентов, SkyUp предоставляет 7% скидки на свои услуги при покупке SmartTicket.
Продажа SmartTicket осуществляется на транспортном портале электронных услуг и на SmartTicket.gov.ua. Электронный билет считывается с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.
В будущем предполагается, что пассажир сможет купить SmartTicket сразу на 4 вида транспорта, или, например, метро и поезд или же на поезд и самолет.
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