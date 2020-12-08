Украина получит от Германии 215 миллион евро кредита

Украина и Германия подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине до 214,6 млн евро кредитных средств, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов, в частности:
“Кроме того, Соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе – в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине”, – говорится в сообщении.
Кредит предоставлен сроком на 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода. Процентная ставка – 2% годовых, а комиссия за обязательство – 0,25% годовых.
“Подписанное соглашение между правительствами Украины и Германии о финансовом сотрудничестве создаст правовые предпосылки для ускоренной подготовки проектов и перехода к их внедрению”, – заявил министр финансов Сергей Марченко.
Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Предпринимателей будут штрафовать за допуск людей без масок в помещения и транспорт8 ч. назад - 900 18
Кернес умер от коронавируса10 ч. назад - 2620 8
Искусственный интеллект научили быстро переводить и озвучивать видео голосом оригиналаВчера, 23:02 - 843 4
Злоумышленник с помощью "вируса" присвоил почти миллион гривен украинцев, получив доступ к их онлайн-банкингу8 ч. назад - 725 3
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом в более 20 миллиардов (фото)7 ч. назад - 1548 3
Мелкий бизнес не будет платить единый налог10 ч. назад - 4468
Кличко сказал, кто заплатит владельцам разбитых авто на Шулявском мосту10 ч. назад - 2805
Кернес умер от коронавируса10 ч. назад - 2620 8
Утверждены новые критерии для выезда скорой помощи: основные измененияВчера, 21:02 - 2189
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом в более 20 миллиардов (фото)7 ч. назад - 1548 3
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусомПозавчера, 12:10 - 1485
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1384 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1541
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 2124 1
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 4078 13