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Украина получит от Германии 215 миллион евро кредита

Украина получит от Германии 215 миллион евро кредита

Украина и Германия подписали соглашение, предусматривающее предоставление Украине до 214,6 млн евро кредитных средств, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов, в частности:

  • в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему);
  • поддержку малого и среднего предпринимательства;
  • проведение энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады);
  • Реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

“Кроме того, Соглашением предусматривается предоставление до 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе – в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине”, – говорится в сообщении.

Кредит предоставлен сроком на 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода. Процентная ставка – 2% годовых, а комиссия за обязательство – 0,25% годовых.

“Подписанное соглашение между правительствами Украины и Германии о финансовом сотрудничестве создаст правовые предпосылки для ускоренной подготовки проектов и перехода к их внедрению”, – заявил министр финансов Сергей Марченко.

Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

По материалам Економічна Правда
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