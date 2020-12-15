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HP представила новые VR-гарнитуры для работы и развлечений

HP представила новые VR-гарнитуры для работы и развлечений

Компания HP провела презентацию фирменных аксессуаров на базе платформы виртуальной реальности AltspaceVR. В ходе мероприятия бренд представил сразу два устройства: игровую гарнитуру HP Reverb G2 с высоким разрешением дисплеев, и её бизнес-версию с дополнительными датчиками, отслеживающими направление взгляда пользователя и частоту его пульса.

Хедлайнером презентации стала VR-гарнитура HP Reverb G2 Omnicept Edition. Новинка оснащена фронтальной камерой и набором датчиков для отслеживания движения глаз и частоты сердечных сокращений. Инструментарий HP Omnicept SDK анализирует эти данные с помощью моделей машинного обучения, определяя состояние пользователя во время VR-сеанса. Устройство поступит в продажу в 2021 году, и, по заверению вендора, позволит компаниям улучшить результаты обучения сотрудников и расширит возможности совместной работы.

Компания отметила, что на фоне пандемии технологии виртуальной реальности значительно повлияли на направление развития бизнеса.

«VR-технологии применяются в области разработки продуктов, архитектуры и проектирования, а также в здравоохранении. Во всём мире набирает популярность совершенно новое направление — LBE (location based entertainment), развлекательные центры и парки. Также компании используют VR в образовательных целях начиная от обучения техобслуживанию оборудования до развития навыков публичных выступлений», — рассказала руководитель подразделения HP VR в Европе Сесиль Тезенас Дю Монсель.

Компания также представила потребительскую версию VR-гарнитуры HP Reverb G2, разработанную совместно с Valve и Microsoft. Это устройство для игр в домашних условиях получило пару 2,89-дюймовых дисплеев с разрешением 2160×2160 на глаз. Новинка поступит в продажу в январе 2021-го по цене $599.

По материалам 4PDA
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