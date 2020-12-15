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Huawei выпустил бета-версию «операционки» для смартфонов

Huawei выпустил бета-версию «операционки» для смартфонов

Китайская компания Huawei выпустила бета-версию своей операционной системы HarmonyOS 2.0 Beta, которая будет работать на смартфонах.

Об этом сообщает портал GSM Arena.

Пока что «операционка» доступна на смартфонах Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 (и его версии 5G) и Mate 30 Pro (и его версии 5G), а также на планшете Huawei MatePad Pro (и его версии 5G).

Компания предлагает протестировать операционную систему HarmonyOS 2.0 Beta, которая может «прилететь» по воздуху после оформления подписки.

Ранее была представлена HarmonyOS, которая будет работать на «умных» телевизорах.

По материалам УКРИНФОРМ
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