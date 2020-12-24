Amazon будет шить недорогие футболки по меркам покупателя

Компания Amazon запустила сервис Made for You, который обещает покупателю шить футболки стоимостью $25 точно в его размер. Пока что сервис работает для клиентов из США.

Пользователь указывает в приложении свой рост, вес и описание телосложения и загружает две фотографии, после чего Amazon создает его виртуального двойника, чтобы покупатель мог увидеть, как будет сидеть на нем футболка. Кроме того, есть возможность выбрать цвет, длину футболки, форму выреза, длинный или короткий рукав. Клиенту обещают, что заказ будет готов через пять дней.

Компания надеется, что новая программа поможет решить наиболее распространенную проблему в онлайн-покупках — как правильно подобрать одежду, не примеряя ее. Если данная небольшая программа сработает удачно, то Amazon расширит ее на другую одежду. И такой сервис станет одним из больших преимуществ компании перед конкурентами.

Однако этот квест не обходится без проблем, отмечает обозреватель моды Марк Бэйн на сайте qz.com. Производство в больших объемах одежды по индивидуальному заказу — непростая задача. Крупный японский ритейлер Zozo, который предлагала клиентам индивидуальный пошив футболок и джинсов, в этом году завершил свою международную программу.