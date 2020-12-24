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Кто может претендовать на жилье вне очереди

Кто может претендовать на жилье вне очереди

Верховная Рада 16 декабря приняла во втором чтении законопроект №3577 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа».

Документ поддержали 330 нардепов.

Этот закон предоставляет право детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилого фонда.

«Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, – денежной компенсации», – сказано в тексте закона.

Вместе с тем закон регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя.

Рада приняла этот законопроект за основу в конце сентября.

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По материалам Слово и Дело
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