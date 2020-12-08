Шмыгаль анонсировал появление нового министерства

В начале следующего года в правительстве вновь появится Министерство аграрной политики.
Об этом на сегодняшнем заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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«В начале следующего года можно ожидать, что произойдет создание полноценного Аграрного министерства», – отметил он.
По словам Шмыгаля, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.
Он добавил, что на сегодня подбирают кандидатуру министра АПК. Наиболее вероятным кандидатом на эту должность является Роман Лещенко, который сейчас возглавляет Госгеокадастр.
Ранее Шмыгаль заявлял, что Министерство аграрной политики появится не ранее сентября. При этом, по его словам, само решение о создании давно принято.
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Данная инициатива обосновывается неудовлетворительной деятельностью главы Минэкономики.
У президента Владимира Зеленского заявили, что решить этот вопрос можно, разделив министерство на два.
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